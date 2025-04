Datagro: superávit de CBios deve ser de 8,16 mi, mesmo com manutenção do B14

São Paulo, 1 – A geração de Créditos de Descarbonização (CBios) continua em ritmo acelerado e deve manter um superávit significativo ao longo de 2025, de acordo com projeções da Datagro. O cenário de oferta confortável deve se manter, mesmo com a recente decisão do governo de congelar a mistura de biodiesel no diesel em 14%, adiando a elevação para 15%, prevista para este mês.

A Datagro estima que a geração total de CBios em 2025 será de 42,46 milhões, levando a uma oferta acumulada de 59,01 milhões, considerando o estoque inicial de 16,55 milhões de créditos. Isso representaria um excedente de 8,16 milhões de CBios acima da meta de 50,85 milhões estipulada para o ano.

A manutenção da mistura de 27% de etanol anidro na gasolina também foi levada em conta na projeção. Entretanto, caso o governo aumente esse porcentual para 30% a partir de junho, o superávit poderá ser ainda maior, chegando a 9,04 milhões de CBios.

Nos primeiros dois meses do ano, foram emitidos 7,29 milhões de créditos, crescimento de 10,4% em relação ao igual período de 2024. Com isso, a oferta total já atingiu 23,7 milhões de CBios no fim de fevereiro, o que representa 46,4% da meta do RenovaBio para 2025.

Diante dessa perspectiva, os preços dos CBios seguem pressionados no mercado. Atualmente, o crédito de descarbonização é negociado, em média, a R$ 72,04 por tonelada de CO2 equivalente (tCO2e), um valor 27,2% inferior ao registrado há um ano.