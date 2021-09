Datagro: safra 2021/22 deve registrar 12º aumento seguido na área de plantio

São Paulo, 30/09 – A área semeada com cereais e oleaginosas no Brasil na safra 2021/22 deve crescer pela 12ª vez consecutiva e pode alcançar 72,45 milhões de hectares, o que corresponde a um aumento de 4,1% em comparação com o período anterior. Os dados fazem parte da primeira análise da consultoria Datagro para a safra 2021/22, divulgada nesta quinta.

Já a estimativa preliminar da produção total de grãos para 2021/22 é de 299,27 milhões de toneladas que, caso se concretize, significaria evolução de 17% sobre a frustrada safra atual, revisada neste levantamento para 256,20 milhões de t. Na comparação com o recorde de 266,88 milhões de t de 2020, haverá crescimento de 12%.

O coordenador de Grãos da Datagro, Flávio Roberto de França Junior,, disse em nota que “Observamos nesta nova temporada que está próxima de se iniciar um quadro animador e semelhante ao verificado em igual momento de 2020, em função da boa oferta de crédito, preços excepcionais observados nas principais culturas e sentimento de mercado ainda favorável em 2022”.

Ele acrescentou que “esse volume aconteceria em linha com a expectativa de aumento da área a ser semeada e pela expectativa inicial de produtividade média dentro da normalidade, contando com comportamento climático regular e positivo nível de utilização de insumos”.

Segundo a Datagro, definida a área a ser semeada, o que mais pesa nessa boa expectativa inicial de produção é o nível tecnológico a ser utilizado nas lavouras, cuja tendência se mostra outra vez positiva para a produtividade.

O comportamento do clima, terceiro grande fator para a definição da safra, é sempre o mais delicado e duvidoso. E, como no mesmo momento do ano passado, o sentimento é novamente incerto. “Por enquanto, dados meteorológicos indicam apenas a chegada mais cedo das chuvas na região central e precipitações abaixo do normal na região Sul e parte do Sudeste já a partir de outubro”, estima a Datagro.

O plantio do milho de verão no Centro-Sul do Brasil da safra 2021/22 está acelerado. Levantamento da Datagro, realizado até sexta-feira passada (24), mostra que os trabalhos de semeadura alcançaram 28,7% da área total esperada, ante 22,2% na semana anterior. O avanço semanal foi de 6,5%, acima dos 3,7% em igual momento de 2020 e em linha com os 6,6% da média normal de 5 anos para o período. O fluxo está agora um pouco superior aos 25,4% em igual momento do ano passado e bem acima dos 21,5% da média normal. “A aceleração do processo se deve basicamente ao positivo fluxo dos trabalhos na região Sul, que vem sendo beneficiada pela alternância de chuvas e períodos de sol”, conclui a Datagro.

