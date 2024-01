Datagro estima safra de soja da América do Sul 2023/24 em 222,343 milhões de t

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/01/2024 - 8:14 Para compartilhar:

São Paulo, 4 – O segundo levantamento realizado pela Datagro Grãos para a safra de soja 2023/24 na América do Sul projeta produção de 222,343 milhões de toneladas, disse a consultoria em relatório. O número fica aquém do total de 231,280 milhões de toneladas estimadas no primeiro levantamento, mas é 15% superior ao volume colhido na safra 2022/23, de 194,098 milhões de toneladas, e acima do recorde registrado na temporada 2020/21, de 198,482 milhões de toneladas.

Para a área plantada, a Datagro estima 68,669 milhões de hectares com a oleaginosa na América do Sul, um pouco acima dos 68,263 milhões de hectares apontados na projeção de setembro de 2023. Em caso de confirmação, o número seria 6% superior ao recorde de 64,887 milhões de hectares colhidos na revisada safra 2022/23.

“A exemplo da safra anterior, tivemos evolução homogênea de incrementos da área semeada, com aumentos em todos os países do bloco, especialmente na Argentina, pela expectativa de mudança política e econômica”, avaliou o economista e líder de conteúdo da Datagro, Flávio Roberto de França Junior, em nota.

Em relação ao Brasil, maior produtor mundial da oleaginosa, a Datagro prevê uma produção de 152,882 milhões de toneladas, recuo de 4% sobre o recorde de 159,233 milhões de toneladas registrado na safra 2022/23. A consultoria afirma, ainda, que este pode ser o 17º ano consecutivo de ampliação na área de soja no País, passando de 44,684 milhões de hectares para 45,364 milhões de hectares.

