Datagro esclarece: produção de etanol no Centro-Sul deve ser de 30,2 bi de litros

Ribeirão Preto. 13 – O presidente da Datagro Consultoria, Plinio Nastari, esclareceu nesta quarta-feira, 13, que a produção de etanol estimada para a safra 2019/2020 no Centro-Sul do Brasil deve ser de 30,2 bilhões de litros, com 1,15 bilhão de litros do biocombustível a partir do milho e 29,05 bilhões de litros de cana. A safra atual deve encerrar com uma produção de 30,5 bilhões de litros.

Segundo Nastari, a produção prevista mais cedo no evento da consultoria, em Ribeirão Preto (SP), de uma oferta de 32,3 bilhões de litros em 2019/2020, refere-se ao Brasil todo.