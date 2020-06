Datagro eleva previsão de produção de soja do Brasil para 122,06 milhões de t

São Paulo, 4 – A consultoria Datagro aumentou a previsão de produção de soja do Brasil em 2019/20 para 122,06 milhões de toneladas, ante 121,26 milhões de toneladas no último levantamento, divulgado em abril. O volume representa aumento de 2% ante a colheita da temporada anterior, estimada pela consultoria em 119,19 milhões de toneladas, mas fica abaixo do recorde de 2017/18 de 122,30 milhões de toneladas.

“No balanço final, podemos afirmar que o clima na temporada acabou sendo um pouco pior do que na safra passada, com perda na produtividade média em 5 dos 18 Estados produtores”, disse o coordenador de grãos da Datagro, Flávio Roberto de França Junior, em nota.

O destaque, segundo ele, foi a perda no Rio Grande do Sul, com rendimento 44% abaixo do ano anterior, com prejuízos em virtude da escassez de chuvas.

A área plantada foi estimada em 36,91 milhões de hectares, aumento de 3% ante os 35,92 milhões de hectares observados em 2018/19. A consultoria projetou produtividade média de 3.313 kg/ha, ante 3.325 kg/ha em 2018/19.

Milho

A consultoria aumentou a sua previsão de produção de milho em safrinha no Brasil em 2019/20 para 76,77 milhões de toneladas, ante 76,58 milhões de toneladas previstos em abril. A projeção de área plantada aumentou para 14,36 milhões de hectares, ante 13,99 milhões de hectares previstos em abril, mas a consultoria passou a estimar produtividade de 5.346 kg/ha, contra 5.473 kg/ha no levantamento anterior.

Apesar do ajuste para cima na previsão de colheita, a safrinha já registrou problemas climáticos no desenvolvimento, segundo a Datagro. “Além da menor janela de plantio por conta do atraso no plantio da soja, que limitou o avanço da área, temos as perdas parcialmente contabilizadas neste levantamento pelo quadro de chuvas escassas em abril em parte da região produtora”, disse o coordenador de grãos da Datagro, Flávio de França Junior, em nota.

Para a primeira safra, a estimativa de área plantada foi reduzida ante o último levantamento, de 4,4 milhões de hectares para 4,38 milhões de hectares, mas a projeção de produtividade subiu de 5.815 kg/ha para 5.930 kg/ha. “Apesar da irregularidade das chuvas e perdas na região Sul, a primeira safra de milho teve seu potencial de produção revisado e aumentado para 25,95 milhões de toneladas, agora 0,5% inferior aos 26,08 milhões de toneladas da safra passada”, disse França Jr.

A produção total de milho do Brasil foi projetada em 102,72 milhões de toneladas, ante 102,18 milhões de toneladas na última previsão. Se confirmado esse número, a colheita nas duas safras deve ficar 1% acima do recorde do ciclo anterior, de 102,08 milhões de toneladas.

