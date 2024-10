DatafolhaSP: Votos nulos e brancos no 2º turno em SP representam 10%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2024 - 16:50 Para compartilhar:

Os eleitores que vão anular ou votar em branco no segundo turno na disputa da Prefeitura de São Paulo representam 10% do total, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 10. É o primeiro levantamento divulgado neste segundo turno da corrida eleitoral.

O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), está 22 pontos percentuais à frente de Guilherme Boulos (PSOL) nas intenções de voto para o segundo turno. Nunes aparece com 55% das intenções de voto, enquanto Boulos tem 33%. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos.

A pesquisa, encomendada pela TV Globo e a Folha de São Paulo, foi realizada entre 8 e 9 de outubro e entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. O registro na Justiça Eleitoral tem o protocolo SP-04306/2024.