Datafolha: Russomanno cai 7 pontos e Covas lidera disputa à Prefeitura de SP

O deputado Celso Russomanno (Republicanos) caiu 7 pontos percentuais na pesquisa Datafolha, em parceria com a TV Globo, e está pela primeira vez numericamente atrás do prefeito Bruno Covas (PSDB) na disputa para a Prefeitura de São Paulo. Foram entrevistados 1.204 eleitores em 20 e 21 de outubro. As informações são da Folha de S. Paulo.

Russomanno tinha 27% das intenções e agora tem 20%. Já Covas foi de 21% para 23%, o que configura empate técnico, já que a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Em seguida, aparecem Guilherme Boulos, que aumentou de 12% para 14%, Márcio França, que aumentou de 8% para 10%, e Arthur do Val, que está empatado com Jilmar Tatto, com 4%.

Russomanno também viu crescer sua rejeição e 38% dos paulistanos disseram não ter nenhuma intenção de votar nele. Em seguida, aparece a deputada Joice Hasselmann (PSL), com 33%, e Levy Fidelix (PRTB), com 26%.

Na simulação de segundo turno, Bruno Covas aumentou a diferença para Russomano e venceria a disputa por 48% a 36%.

