Datafolha: reprovação de Tarcísio dobra em dois anos, mas 41% aprovam governo

A reprovação ao trabalho de Tarcísio de Freitas (Republicanos) no governo de São Paulo subiu de 11% para 22% entre os eleitores do estado em dois anos, segundo uma pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta quinta-feira, 10.

O levantamento mostrou que 41% dos paulistas consideram a gestão de Tarcísio ótima ou boa, enquanto 33% a avaliam como regular, 22% como ruim ou péssima, e outros 4% dos entrevistados não souberam responder.

Na pesquisa anterior do instituto, em abril de 2023, além dos 11% de reprovação, 44% aprovavam o trabalho no Palácio dos Bandeirantes, e 39% o consideravam regular. Na época, o governador estava no quarto mês de mandato.

O Datafolha entrevistou 1.500 pessoas em 81 municípios, de forma presencial, entre os dias 1º e 3 de abril. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

A situação de Tarcísio

Os índices de popularidade do governador endossam a percepção, difundida inclusive entre políticos de outros partidos, de que Tarcísio teria boas perspectivas de ser reeleito em outubro de 2026, se decidir disputar um novo mandato no cargo — o que ele afirma pretender.

Ao mesmo tempo, aliados do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) consideram a possibilidade de que ele se credencie para concorrer à Presidência da República contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso seu ex-chefe não consiga reverter a inelegibilidade até lá.

No domingo, 6, Tarcísio esteve ao lado de Bolsonaro e de outros candidatos ao seu espólio eleitoral em uma manifestação na avenida Paulista pela anistia aos presos pelos atos criminosos do 8 de janeiro e reafirmou fidelidade ao ex-presidente.