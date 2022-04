Datafolha: Reprovação da gestão Bolsonaro frente à pandemia cai de 54% para 46%

A reprovação à gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) em relação à pandemia de coronavírus diminuiu, segundo pesquisa do Datafolha divulgada neste domingo, 3. A parcela da população que vê o desempenho como ruim ou péssimo é de 46%, ante 54% visto em levantamento anterior.

As entrevistas foram realizadas nos dias 22 e 23 de março com 2.556 pessoas de 16 anos ou mais, em 181 municípios. A margem de erro é de dois pontos para cima ou para baixo. Os resultados foram publicados no site do jornal Folha de S. Paulo.

A avaliação ótima ou boa para a condução do presidente frente à crise sanitária passou de 22% em setembro do ano passado para 28% em março. Os que consideram a atuação regular passaram de 22% para 25%.

O Datafolha também pesquisou a reprovação do governo no geral, que também caiu – de 53% para 46%.

Segundo o levantamento, a percepção do controle da pandemia no País tem crescido. São 72% que consideram que a crise está parcialmente controlada, e 15%, totalmente. A fatia dos que veem a situação fora de controle caiu de 20% para 12%.

Saiba mais