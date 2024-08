Datafolha Recife: João Campos tem 76%, Gilson Machado 6%, e Daniel Coelho 5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2024 - 18:13 Para compartilhar:

Pesquisa Datafolha para a prefeitura de Recife (PE) divulgada nesta quinta-feira, 22, aponta que o atual prefeito, João Campos (PSB), lidera a corrida para se manter no comando da capital pernambucana com 76% das intenções de voto. Todos os demais candidatos estão empatados na margem de erro, de quatro pontos percentuais para mais ou para menos: o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado (PL) aparece com 6%, Daniel Coelho (PSD), tem 5%, Dani Portela (PSOL), 4%, e Tecio Teles, 1%.

Os demais candidatos, Ludmila (UP), Victor Assis (PCO) e Simone Fontana (PSTU), não pontuaram. Brancos e nulos são 5% e outros 2% disseram que não sabem quem votariam.

O Datafolha ouviu 910 eleitores recifenses entre os dias 20 e 21 de agosto. A margem de erro é de quatro pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-06023/2024.

João Campos também lidera na pesquisa espontânea, na qual não há sugestão de nomes dos candidatos e o entrevistado dita a intenção de voto por conta própria. O atual prefeito aparece com 51% das intenções de voto, seguido de Gilson Machado, com 4%, Daniel Coelho, com 1%, e Dani Portela 1%.

Outros 5% disseram que votariam “no atual” prefeito, enquanto demais nomes citados somaram 4%. Nas respostas espontâneas, 32% dos entrevistados disseram que ainda não sabem em quem votar, enquanto brancos e nulos somaram 4%.