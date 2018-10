Datafolha/PE: Humberto Costa (PT) tem 27% e Jarbas Vasconcelos (MDB), 26%

Humberto Costa (PT) e Jarbas Vasconcelos (MDB) estão em empate técnico na disputa pelo Senado em Pernambuco, conforme pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 6. Costa tem 27% das intenções de votos válidos, enquanto Vasconcelos tem 26%. Logo atrás estão Mendonça Filho (DEM), com 18%, Silvio Costa (Avante), com 10%, Bruno Araújo (PSDB), com 9%, Pastor Jairinho (Rede), com 4%, Adriana Rocha (Rede), com 2%. Hélio Cabral (PSTU), Eugenia (PSOL), Brunes (PROS) e Albanise (PSOL) têm 1% cada.

Na contagem total de votos, que inclui brancos, nulos e indecisos, Mendonça e Jarbas têm 36% cada. Mendonça Filho tem 25%. Na sequência, estão Silvio Costa (14%), Bruno Araujo ( 12%), Pastor Jairinho (5%), Adriana Rocha (3%) e Eugenia (2%). Albanise, Cabral, Brunes e Rola têm 1% cada.

A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 2674 eleitores nos dias 5 e 6 de outubro. Os contratantes foram a TV Globo e o jornal Folha de S.Paulo. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Pernambuco sob o protocolo PE-05100/2018.