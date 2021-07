Datafolha: Para 70% dos brasileiros, há corrupção no governo de Jair Bolsonaro

Segundo pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (11) pelo jornal Folha de S.Paulo, 70% dos brasileiros acreditam que há corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

De acordo com o levantamento, que ouviu 2.074 pessoas com mais de 16 anos, nos dias 7 e 8 de julho, a percepção de corrupção é amplificada pelas suspeitas de irregularidades em contratos do Ministério da Saúde para compra de vacinas contra a Covid-19.

Para 63% dos entrevistados, há corrupção no ministério, e 64% acreditam que Bolsonaro sabia dela. Pelo recorte da pesquisa, os grupos que mais acreditam em casos de corrupção no governo são: mulheres (74); jovens (78%), moradores do nordeste (78%) e pessoas que reprovam o governo (92%).

Recentemente, o nome do presidente Jair Bolsonaro acabou citado na CPI da Covid no Senado, quando os irmãos Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, e o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), disseram à comissão que informaram Bolsonaro sobre as irregularidades no contrato de compra da Covaxin, e que ele não solicitou investigação.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) instaurou uma investigação sobre as acusações contra Bolsonaro por prevaricação em relação à negociação de compra da vacina indiana.

