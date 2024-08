Datafolha: Nunes teria 49% e Boulos, 36%, em eventual segundo turno em SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2024 - 13:53 Para compartilhar:

Se um eventual segundo turno na corrida pela Prefeitura de São Paulo entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) ocorresse hoje, o atual prefeito ganharia do deputado federal com 13 pontos de vantagem, aponta a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 8.

No cenário entre os dois candidatos, Nunes tem 49% das intenções de voto, ante 36% de Boulos. O resultado é praticamente igual ao aferido um mês atrás, quando a pesquisa mostrou, para o mesmo cenário, 48% para o atual prefeito e 38% para o deputado. Brancos e nulos passaram de 12% em julho, para 13% em agosto. Os mesmos 2% não sabem ou não responderam nos dois levantamentos.

Olhando para o perfil do eleitor de cada um, Nunes consegue mais votos de homens (52%), pessoas com mais de 60 anos (53%), menos escolarizados (52%), mais pobres (52%) e evangélicos (57%). Boulos é o preferido entre os eleitores com curso superior (45%) e empata dentro da margem de erro entre os mais jovens (46%).

O cenário principal da pesquisa, que perguntou aos eleitores em que votariam entre a lista de nomes apresentados no primeiro turno das eleições, que ocorrerá em 6 de outubro, mostrou Nunes com 23% e Boulos com 22%, empatados tecnicamente.

O apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) e o empresário Pablo Marçal (PRTB) têm 14% cada. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) figura com 7%, enquanto a economista Marina Helena (Novo) registrou 4% de menções. Ainda segundo a pesquisa, João Pimenta (PCO), tem 2%, e Altino (PSTU), 1%.

Os demais candidatos não pontuaram nesta que foi a primeira pesquisa após os nomes serem oficializados pelas convenções partidárias, ocorridas entre julho e agosto. Votos branco ou nulos foram 11% das respostas, e 3% dos entrevistados não responderam.

Os eleitores de Marçal, Datena e Tabata foram questionados sobre em quem votariam neste cenário de segundo turno. Migrariam o apoio para Nunes 62% dos eleitores do empresário e 55% de quem depositou o voto no apresentador no primeiro turno. Já o eleitorado da deputada federal se divide, com 42% votando em Boulos e 40% em Nunes.

O instituto ouviu 1.092 eleitores na capital paulista entre terça, 6, e quarta-feira, 7. A margem de erro do levantamento, registrado sob o número SP-03279/2024 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.