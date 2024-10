Datafolha: Nunes lidera com 51%, contra 33% de Boulos em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2024 - 17:05 Para compartilhar:

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), registrou 51% das intenções de voto, contra 33% de Guilherme Boulos (PSOL) em pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 17.

Os entrevistados que pretendem anular o voto, votar em branco ou não comparecer à votação somam 14%, enquanto 2% se disseram indecisos.

Na pesquisa anterior do instituto, divulgada em 10 de outubro, o Nunes tinha 55%, contra os mesmos 33% do psolista. Considerando as margens de erro dos dois levantamentos, o incumbente oscilou negativamente dentro desse limite no período.

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores de São Paulo entre os dias 15 e 17 de outubro, de forma presencial. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código SP-05561/2024.