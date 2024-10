Datafolha: Marçal perde vantagem sobre Nunes entre bolsonaristas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2024 - 19:15 Para compartilhar:

A vantagem do ex-coach Pablo Marçal (PRTB) sobre o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) diminuiu entre os eleitores que se declaram bolsonaristas, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 5. A preferência desse eleitorado por Marçal caiu de 55% para 51%, enquanto a por Nunes subiu de 30% para 34%.

Os eleitores do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também preferem Marçal, com 45%, a Nunes, com 36%.

Já entre os eleitores petistas, a preferência pelo candidato Guilherme Boulos (PSOL) é de 57%. Em seguida aparecem Nunes, com 17%, Tabata, com 10%, e Datena, com 4%.

A margem de erro geral da pesquisa é de dois pontos porcentuais, mas sobe para quatro pontos entre bolsonaristas e eleitores do governador Tarcísio, e três entre petistas.

O levantamento foi encomendado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo. Foram ouvidas 2.052 pessoas entre os dias 4 e 5 de outubro. O registro na Justiça Eleitoral tem o protocolo SP-05101/2024. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O primeiro turno está marcado para amanhã.

Nunes e Boulos empatam entre mais pobres

A pesquisa do Datafolha também indica que Nunes e Boulos têm empate técnico nas intenções de voto entre os eleitores mais pobres, com renda de até dois salários mínimos. O atual prefeito tem 30% e o deputado do PSOL tem 24%. Como a margem de erro é de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos, trata-se de um empate técnico. Em seguida aparecem Marçal, com 16%, Tabata, com 10%, e Datena, com 7%.

Entre os eleitores que recebem entre dois e cinco salários mínimos, os três principais candidatos têm empate técnico. Boulos tem 28% das intenções de voto, seguido por Marçal, com 25%, e Nunes, com 24%.

E entre eleitores com mais de cinco salários mínimos, Boulos e Marçal têm empate, ambos com 32% das intenções de voto. Nunes tem 18% e Tabata, 11%.