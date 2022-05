Datafolha: Lula tem 48% no primeiro turno, contra 27% de Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu 21 pontos em relação a seu principal concorrente, Jair Bolsonaro (PL), na corrida pela presidência da República que será disputado no mês de outubro deste ano, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada no início da noite desta quinta-feira (26).

A pesquisa ouviu 2.556 pessoas nos dias 25 e 26 de maio em 181 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.





