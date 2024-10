Datafolha em Belo Horizonte: Tramonte, Engler e Fuad aparecem empatados com 21%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 18:30 Para compartilhar:

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 3, aponta empate triplo na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte (MG). O apresentador Mauro Tramonte (Republicanos), o deputado estadual Bruno Engler (PL) e o atual prefeito Fuad Noman (PSD) têm 21% das intenções de voto cada. A margem de erro é de três pontos percentuais.

Os dados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são informados aos eleitores.

Tramonte, que liderou a pesquisa desde o início da campanha, caiu sete pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, realizado entre os dias 17 e 18 de setembro – antes, ele tinha 28%. Engler e Fuad oscilaram positivamente no limite da margem de erro, de 18% para 21%.

A deputada federal Duda Salabert (PDT) registrou 9% (eram 9%), o vereador Gabriel Azevedo (MDB), 7% (eram 3%), e o deputado federal Rogério Correia (PT), 6% (eram 6%). O senador Carlos Viana (Podemos) tem 3% (eram 5%). Brancos e nulos continuam em 7% , assim como a taxa de indecisos, que permanece em 5%. Wanderson Rocha (PSTU), Indira Xavier (UP) e Lourdes Francisco (PCO) não pontuaram.

Em votos válidos, quando são excluídos brancos, nulos e indecisos, Fuad Noman e Bruno Engler têm 24% e Tramonte, 23%.

O Datafolha entrevistou 1.120 pessoas entre os dias 1º e 3 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo MG-03960/2024.

O Datafolha também mediu a intenção de voto espontânea. Neste caso, os eleitores não são informados sobre quem são os candidatos. Engler foi mencionado por 16% (eram 13%), Fuad por 15% (eram 12%) e Tramonte, por 13% (eram 17%). Há ainda 1% de eleitores que responderam que votarão no atual prefeito.

No segundo pelotão, Duda aparece com 6% das menções (eram 5%), Gabriel com 5% (eram 2%), Rogério Correia com 3% (eram 3%). Carlos Viana, que antes tinha 1%, não pontuou. Outras respostas somam 6% (eram 3%). Os indecisos caíram de 38% para 31%. Brancos e nulos oscilaram de 4% para 5%.

Segundo turno

Tramonte vence Engler no segundo turno por 50% a 34% das intenções de voto, segundo o Datafolha. Nesse cenário, são 14% de brancos e nulos e 3% de indecisos. A vantagem do apresentador, no entanto, caiu pela metade, de 31 pontos percentuais para 16. Na rodada anterior, Tramonte vencia por 59% a 28%.

O candidato do Republicanos também piorou seu desempenho em um eventual segundo turno contra Fuad Noman. Antes, ele vencia o atual prefeito por 54% a 41%. Agora, Fuad está numericamente a frente com 43% contra 41% de Tramonte. Eles estão empatados na margem de erro. Indecisos são 3% e brancos e nulos, 13%.

No terceiro cenário testado, Fuad tem 45% contra 38% de Engler. São 4% de indecisos e 13% de brancos e nulos.