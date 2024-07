Datafolha: Eduardo Paes lidera eleições municipais do Rio com 53% e venceria no primeiro turno

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2024 - 15:54 Para compartilhar:

O atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta sexta-feira, 5, com 53% das intenções de voto. O percentual garantiria a reeleição em primeiro turno. O pré-candidato Tarcísio Motta (PSOL) representa a escolha de 9% dos eleitores, enquanto Alexandre Ramagem (PL), a de 7%.

+ Ricardo Nunes, 24% e Guilherme Boulos, 23%, empatam tecnicamente, diz Datafolha

A pesquisa do Datafolha foi encomendada pela Folha e entrevistou 840 eleitores da capital fluminense entre a terça-feira, 2, e a quarta-feira, 4. A margem de erro do levantamento é de três pontos para mais ou menos.

Além dos três principais candidatos, Juliete Pantoja (UP) e Cyro Garcia (PSTU) figuram com 3% das intenções de voto, seguidos pelo deputado estadual Rodrigo Amorim (União) e o deputado federal Marcelo Queiroz (PP), com 2%. A deputada estadual Dani Balbi (PCdoB) é a escolha de 1%, enquanto a lanterna do levantamento é ocupada por Carol Sponza (Novo), com menos de 1%.

Ao levantamento, 5% dos entrevistados declararam não saber e 14% possuem a intenção de anular o voto.

O prefeito Eduardo Paes é apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e é conhecido por 100% dos eleitores. A aposta de Jair Bolsonaro (PL), é em Ramagem, que é conhecido por 37% dos entrevistados.

Em um cenário sem os pré-candidatos Rodrigo Amorim, Marcelo Queiroz e Dani Balbi, o atual prefeito do Rio de Janeiro aparece com 55% das intenções de voto, seguido por Tarcísio Motta, com 10% e Ramagem, com 7%. Na mesma conjuntura, 4% dos eleitores optaram por Cyro Garcia, 3% por Juliete Pantoja. Carol Sponza chega ao 1% sem as três candidaturas.