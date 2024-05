Datafolha: Boulos e Nunes seguem em empate técnico, seguidos por Datena e Tabata

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/05/2024 - 15:53 Para compartilhar:

A pesquisa do Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 29, apontou um empate técnico entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, nas eleições municipais de 2024. O psolista aparece com 24% das intenções de votos, enquanto o atual gestor da capital paulista tem 23%. Foram entrevistados 1.092 eleitores e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos.

Foram testados dois cenários, um com a candidatura do apresentador José Luiz Datena (PSDB), que possui histórico de desistências, e do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), que pode não liderar a legenda de seu partido, e outro sem os dois pré-candidatos.

Na hipótese com todos os pré-candidatos, Boulos lidera com 24% e Nunes aparece em segundo com 23%. Em seguida, aparece o apresentador José Luiz Datena, com 8%, empatado tecnicamente com Tabata Amaral (PSB), que possui a mesma quantidade, e com o coach Pablo Marçal (PRTB), que leva 7% das intenções de voto.

Na sequência estão Kim Kataguiri e Marina Helena (Novo), com 4% das intenções de voto. João Pimenta (PCO), Fantauzzi (DC), Ricardo Senese (UP) e Altino (PSTU) surgem com 1% na lanterna da pesquisa.

Brancos e nulos somam 13%, e 5% não opinaram.

Sem Datena e Kim

No cenário em que José Luiz Datena e Kim Kataguiri não concorrem às eleições, Nunes passa a liderar com 26% das intenções de voto, acima de Boulos com 24%. Marçal e Tabata empatam com 9% e Marina Helena vai a 6%.

Nesta hipótese, 15% declararam que votariam branco ou nulo e 6% não sabem responder.