Datafolha: 36% dos paulistanos reprovam Lula, enquanto 27% rejeitam Tarcísio

Um terço dos moradores da cidade de São Paulo aprova a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segundo pesquisa Datafolha divulgada na noite de sexta-feira, 9. O presidente, porém, tem uma rejeição maior entre os moradores da capital paulista do que o governador.

O governo do presidente Lula é considerado bom ou ótimo por 35% dos eleitores. Outros 36% avaliam o como ruim ou péssimo; 28% consideram regular e 1% afirmou que não sabe responder. Já o governo Tarcísio é avaliado como bom ou ótimo por 32% dos entrevistados, sendo que 27% consideram a gestão ruim ou péssima.

Tarcísio é o nome mais cotado como possível candidato à Presidência em 2026 pelo campo bolsonarista. No lançamento da candidatura de Ricardo Nunes (MDB) à Prefeitura de São Paulo, há uma semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro posicionou o governador como uma figura de contraponto a Lula.

A proporção de eleitores que consideram o governo Lula bom ou ótimo ficou praticamente estável na comparação com a pesquisa de julho, quando essa avaliação foi de 34%. Entretanto, está abaixo da pesquisa de agosto do ano passado, quando chegou a 45%. A classificação de ruim ou péssimo era de 34% em julho deste ano e de 25% em agosto do ano passado.

Os números sobre a gestão Tarcísio também ficaram estáveis em relação ao levantamento anterior. A pesquisa Datafolha foi realizada com 1.092 eleitores na cidade de São Paulo e tem margem de erro de três pontos porcentuais, dentro do nível de confiança de 95%.

Perfil

O levantamento mostrou que Lula tem aprovação maior entre os eleitores com 60 anos ou mais (44%) e entre os menos instruídos (50%). O presidente é mais rejeitado pelos evangélicos (46%) do que pelos católicos (32%).

A pesquisa ainda indica que a taxa de aprovação de Tarcísio é mais alta entre homens do que entre mulheres (39% e 26%, respectivamente), e entre aqueles que têm 60 anos ou mais, em comparação com os eleitores entre 16 e 24 anos (37% e 16%, respectivamente). Tarcísio também vai melhor entre os menos instruídos, com 38%, do que entre os mais instruídos, com 29%.