Data de início de nova temporada de ‘A Fazenda’ é divulgada

O reality show ‘A Fazenda‘, da Record TV, confirmou nesta quinta-feira (13) a data de estreia da atração. O programa começará a ser exibido no dia 8 de setembro.

“A Record TV confirma que o reality show A Fazenda estreia no dia 8 de setembro (terça-feira). Com apresentação de Marcos Mion, a 12ª temporada do programa contará com 20 participantes, que, em breve, passarão em um período de isolamento social e também realizarão testes antes de entrarem definitivamente no confinamento rural”, diz a nota divulgada pela emissora.

O reality show da Record TV será exibido diariamente e permanece sob comando do diretor de núcleo de realities Rodrigo Carelli. A diração-geral fica por conta de Fernando Viudez. A apresentação seguirá a cargo de Marcos Mion.

Veja também