Data Center da Elea abriga serviços durante emergência no RS

SÃO PAULO, 9 MAI (ANSA) – Em meio à maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul, o único data center com acesso seco do estado está abrigando emergencialmente a distribuidora de energia estadual, hospitais, instituições e empresas prestadoras de serviços essenciais.

Trata-se do POA1, da Elea Digital Data Centers, que tem atuado na manutenção das operações críticas de TI na região desde o início da tragédia.

A estrutura no bairro de Bela Vista, em Porto Alegre, está completamente operacional e disponível para mais demandas de serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados.

No caso da distribuidora de energia, que atende a 1,8 milhão de pessoas, a infraestrutura digital vem mantendo serviços essenciais em funcionamento, como o centro de tecnologia do Executivo estadual, hospitais, empresas de telecomunicações e instituições bancárias.

A companhia também está coordenando uma rota logística emergencial para fornecer recursos essenciais, como fibra óptica, conectores de rede e tomadas elétricas, para garantir a continuidade das operações de TI em toda região.

“Nossas equipes estão empenhadas 24 horas por dia, sete dias por semana, para garantir que os serviços essenciais de TI permaneçam operacionais e apoiar a comunidade afetada durante esta crise. Estamos comprometidos em desempenhar nosso papel na manutenção da estabilidade e na recuperação da região”, disse Alessandro Lombardi, presidente da Elea.

O POA2, data center da Elea situado no 4º Distrito, foi evacuado diante da escalada da crise, para garantir a segurança das equipes. Os clientes do site foram prontamente notificados e puderam realizar a migração de seus sistemas críticos em tempo.

