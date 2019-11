Dasa anuncia plano de fusão com Ímpar

A Diagnósticos da América (Dasa) e a Ímpar, segunda maior rede independente de hospitais, anunciaram na noite de quinta-feira, 8, plano de união societária. O Conselho de Administração da Dasa, aprovou proposta para aumento de capital da companhia com a contribuição dos ativos da Rede Ímpar, que reúne hospitais nas principais capitais do país, como Hospital 9 de Julho (SP), Santa Paula (SP), São Lucas (RJ), CHN (RJ) e Hospital Águas Claras (DF). A união societária tem por objetivo aproximar as duas empresas, que já tinham o mesmo grupo controlador.

O aumento de capital, com a possibilidade de integralização de bens, prevê a emissão para subscrição privada de até 169.586.256 novas ações ordinárias, com preço fixado em R$ 60,33. Com o aumento, o capital social da companhia passará de R$ 2,326 bilhões, para até R$ 12,557 bilhões, distribuído em até 484.640.301 ações ordinárias.

O movimento, conforme a companhia, ainda deve passar por uma última rodada de aprovação pelos acionistas minoritários da Dasa. A proposta será apresentada na próxima Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da companhia, em 22 de novembro. “As duas companhias passarão, a partir da aprovação pela assembleia de acionistas que acontecerá em 15 dias, a fazer parte de uma mesma estrutura societária e atuarão como verticais paralelas e autônomas”, conclui a companhia em comunicado.