Dasa anuncia contratação de Paulo Chapchap para área de negócios

A Diagnósticos da América (Dasa) anunciou nesta segunda-feira, 5, a chegada de Paulo Chapchap para atuar como Conselheiro Estratégico do Negócio de Hospitais e Oncologia. O executivo já atuou como diretor geral do Hospital Sírio Libanês e como conselheiro da International Liver Transplantation Society.

A expectativa é de que o novo conselheiro fortaleça a estratégia de expansão da rede, que deve operar com 15 hospitais em todo o país. Emerson Gasparetto, diretor de Hospitais e Oncologia na Dasa, afirma que Chapchap contribuirá com esse processo, além de atrair novos talentos e impulsionar o ecossistema de oncologia.

Hoje a rede conta com 1.486 leitos, mas pretende chegar a 3.061, após aprovação dos órgãos reguladores. A capacidade deve ser ampliada principalmente no Nordeste, com as recentes aquisições dos Hospitais Bahia e Clínica AMO.

“Trago minha expertise na gestão de centro de alta complexidade e no fomento ao desenvolvimento de ensino e pesquisa. A experiência da Dasa em genômica e pesquisa clínica nos diferencia no compromisso de ampliar o acesso a uma saúde de qualidade para a população de qualquer região do Brasil”, afirma Chapchap.

