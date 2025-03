Darly Hannah, atriz de ‘Kill Bill’, faz saudação à Ucrânia no Oscar

A atriz Darly Hannah, que interpretou a personagem Elle Driver no filme “Kill Bill”, fez uma saudação ucraniana ao entrar no palco do Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde ocorreu o Oscar, para anunciar o ganhador de melhor edição, no domingo, 2.

“Slava Ukraini” – Daryl Hannah shows support for Ukraine at the 2025 #Oscars pic.twitter.com/p811M79d2Z — The Hollywood Reporter (@THR) March 3, 2025

“Glória à Ucrânia”, disse a atriz, fazendo o sinal de “V” com os dedos. Darly Hannah é norte-americana, mas tem descendência sueca.

+ Com ‘Ainda Estou Aqui’, Brasil conquista primeiro Oscar de melhor filme internacional

A Ucrânia está há três anos em guerra com a Rússia, após o presidente Vladimir Putin resolver invadir o país vizinho. Recentemente, o mandatário ucraniano, Volodymyr Zelensky, esteve no Salão Oval, na Casa Branca, e protagonizou um bate-boca com Donald Trump e o vice dele, J.D. Vance.