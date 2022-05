Darling Ingredients compra grupo brasileiro FASA por R$2,8 bi

SÃO PAULO (Reuters) – A Darling Ingredients Inc chegou a um acordo para adquirir o brasileiro Grupo FASA por cerca de 2,8 bilhões de reais, informou a empresa na quinta-feira.





A empresa sul-americana processa mais de 1,3 milhão de toneladas métricas de subprodutos de origem animal anualmente em 14 plantas industriais, produzindo ingredientes para ração animal e combustíveis renováveis.

Com o acordo, a Darling vai se tornar uma “líder no fornecimento de óleos e gorduras residuais de baixo carbono nas Américas do Norte e do Sul para serem usados na produção de diesel renovável”, disse o presidente-executivo da empresa, Randall Stuewe.

“O Brasil é líder no crescimento global de commodities agrícolas e espera-se que assuma um papel maior na produção mundial de carne, tornando-se um local privilegiado para o crescimento do rendimento”, acrescentou.

(Por Peter Frontini)

