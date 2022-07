Darlan Romani fica em quinto lugar no arremesso de peso do Mundial de Atletismo

Darlan Romani ficou em quinto lugar no arremesso do peso, neste domingo, na disputa do Mundial de Atletismo, em Eugene, Estados Unidos. O melhor das seis tentativas do brasileiro foi 21, 92 metros. O pódio foi todos dos Estados Unidos.

A medalha de ouro ficou com Ryan Crouse (22,94 metros), seguido pelo compatriota Joe Kovacs (22,89 metros) e por Josh Awotunde (22,29 m). O quarto lugar ficou para o neozelandês Tom Walsh (22,08 metros).

Medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio, Alison dos Santos venceu com facilidade a segunda bateria da semifinal dos 400 metros com barreiras, com o tempo de 47s85. “Antes de correr eu conversei com o meu técnico, a ideia era fazer uma prova controlada para poupar para a final”, disse o atleta, em entrevista ao SporTV.

Nas outras duas baterias, o norte-americano Rai Benjamin e o norueguês Karsten Warwolm confirmaram a sua posição de também favoritos para a final de terça-feira.

O atleta dos Estados Unidos venceu a primeira bateria com o tempo de 48s44, enquanto o representante da Noruega terminou a prova em 48s cravados. Os dois, assim como Alison, diminuíram o ritmo nos metros finais.