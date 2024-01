Dario Durigan, da Fazenda, se reúne com Pacheco na Residência Oficial do Senado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/01/2024 - 10:25 Para compartilhar:

O ministro interino da Fazenda, Dario Durigan, reúne-se na manhã desta quarta-feira, 10, com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, na Residência Oficial do Senado. O assunto da reunião é a medida provisória que acaba com a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia.

Na terça-feira, 9, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou, após reunião com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que o melhor modelo alternativo à desoneração será construído após diálogo e debate com o Congresso.

Mello ainda pontuou que, na opinião dele, tanto o Congresso como Pacheco “terão a sensibilidade de não devolver MP da reoneração”.

Após reunião com líderes, realizada na terça, Pacheco disse que só tomará uma decisão sobre a devolução ou não da MP após conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas reforçou que pretende ter uma definição sobre o assunto ainda durante o recesso parlamentar. Na reunião da terça, a maioria dos líderes se posicionou a favor da devolução total da MP da reoneração da folha de pagamento.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias