‘Daqui Pra Sempre’: Manu Bahtidão lança mais uma faixa do novo projeto

Manu Bahtidão alcançou a soma de mais de meio bilhão de streams em seu mega projeto “Daqui Pra Sempre”, que agora tem mais um lançamento. A música “Errar É Humano” está rolando desde o último final de semana nas plataformas de áudio, além de videoclipe disponível no Youtube.

A canção, que foi composta pela própria Manu em parceria com Anderson Halliday, Ricardus Maximus e Thalyson Lima, retrata a história de alguém que não consegue dormir, atormentado pelo profundo arrependimento de ter terminado com o amor de sua vida.

O narrador expressa sua disposição em tentar novamente, caso a pessoa amada esteja disposta a voltar, reconhecendo a falibilidade humana. A música aborda temas como o peso do arrependimento e o desejo de reconciliação.

“Esse projeto mudou a minha vida! A música com a Simone me apresentou para o Brasil inteiro, e está me dando oportunidades incríveis. Tem muita coisa boa desse álbum ainda para ser lançada, e ‘Errar É Humano’ é uma delas, tenho certeza de que vai ser mais um hit!”, comemora a cantora.

O projeto “Daqui Pra Sempre” foi gravado na casa de shows AUÊ, localizada em Fortaleza, no Ceará. Com um repertório com 16 faixas, dentre elas 14 inéditas e 2 regravações, Manu recebeu apoio de Anderson Halliday, da produtora D&E Music, e de muitos outros profissionais.

Manu está vivenciando um momento extraordinário em sua carreira, com quatro de suas músicas atualmente figurando no TOP 200 do Spotify, contando com quase 10 milhões de ouvintes mensais na mesma plataforma. A cantora tem mais de 230 milhões de visualizações no YouTube apenas em sua música de trabalho “Daqui Pra Sempre”, e mais de 7 milhões de seguidores em suas redes sociais.

