Daphne Bozaski revela troca de nome no nascimento e relata ‘perrengue’ na Europa durante gravidez

Daphne Bozaski, 32 anos, estava no ar até poucas semanas na pele da carismática Lupita, na novela “Família é Tudo”, da Globo. Após o sucesso da trama, agora a atriz tem mais uma personagem inesquecível para incluir em sua trajetória, juntamente com Benê, da temporada de 2017 de “Malhação – Viva a Diferença”.

A artista foi a primeira convidada da nova temporada do IstoÉ Gente Entrevista, no canal no YouTube . Durante o bate-papo, ela revelou que trocou de nome logo após o nascimento.

“Eu acho que a minha mãe já sabia que uma hora eu ia cair nesse ramo do artístico. Minha mãe gostava muito do nome Gabriela, mas a minha madrinha era pediatra e falava ‘não, as Gabrielas são muito chatas, as Gabrielas choram demais’. E a minha mãe ficou com aquilo na cabeça em algum lugar. Eu nasci, recebi flores, só que na hora de registrar, ela resolveu mudar para Daphne. Ela falou: ‘Quer saber? Vamos de Daphne, um nome diferente”, declarou.

Bem-humorada, Daphne aproveitou a ocasião para relembrar que passou momentos difíceis durante uma viagem para a Europa.

“Era na Europa, mas a gente estava em um esquema bem roots no sul da Itália, viajando de carro. Eu estava grávida e com as curvas das estradinhas eu enjoei muito, toda hora tinha que parar, chupava um limão e melhorava”, contou.

A atriz também adiantou novidades sobre a reinauguração do restaurante que montou em sua casa, em São Paulo, junto com o marido, Gustavo Araújo. O casal mantém o espaço em uma casa na Vila Mariana, mas vai expandir para um centro cultural, onde as pessoas possam não só desfrutar da culinária, como também consumir arte.

“A gente vai sair dali, mas mantendo essa essência. Porque o diferencial das pessoas virem aqui é isso. Você não está indo em um restaurante já que está tudo no seu lugar, já estabelecido, sistema no computador. A gente quer um lugar aconchegante, que as pessoas possam assistir a uma peça e comer alguma coisa”, explicou.