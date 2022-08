Dany Bananinha fala sobre maternidade e cuidar da casa: ‘Não sei como dou conta’

Da Redação 03/08/2022 - 10:59 Compartilhe

Dany Bananinha postou um desabafo em suas redes sociais. A assistente de palco do Domingão do Huck falou como está sendo cansativa a rotina de cuidar da filha, Lara, de 2 anos de idade, e também da casa, sem ajuda de outras pessoas.

“Tô aqui arrumando milhões de roupas da Lara e pensando que tem horas que nem eu sei como dou conta. É bizarro. Mas confesso pra vocês que cuidar da Lara sozinha, sem babá, já estou super acostumada, ela está cada vez melhor, é super independente, já está me ajudando em bastante coisa. Cansa? Cansa, óbvio. Mas o que está me cansando mais é ter que arrumar a casa, lavar a roupa, fazer tudo. Me viro muito sozinha, mas não sei como dou conta, realmente”, declarou ela.

Dany se adiantou, antes de seus seguidores tentarem dar conselhos a ela. “Vocês vão vir cheios de soluções pra mim. ‘Ai, tem que ter uma pessoa’. Gente, as coisas não são tão fáceis quanto parecem. Já tentei algumas vezes ter uma pessoa para me ajudar pelo menos uma vez na semana, mas, por enquanto, sem muito sucesso. Sou uma pessoa que estranha muito gente na minha casa”, explicou.

Ela também falou sobre a rotina intensa de trabalho, pois, além do Domingão, abriu uma loja de roupas. “Tem que ser uma pessoa muito de confiança pra deixar a casa, até porque agora estou com dois empregos, não paro em casa. Sem contar que agora agora não estou conseguindo fazer muitos gastos extras. A gente abriu a loja e quem é empreendedor sabe que o início não é fácil. Demora pra ver o dinheiro de volta”, disse.