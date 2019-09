Dany Bananinha dá ajeitadinha no biquíni em praia do Rio

Rio – Dany Bananinha aproveitou a quarta-feira de sol que fez no Rio para curtir uma praia. A assistente de palco do “Caldeirão do Huck” mostrou toda sua boa forma nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Com um biquíni rosa neon, Dany Bananinha atraiu muitos olhares por onde passou. A loura estava acompanhada por uma amiga.