Dany Bananinha, assistente do ‘Domingão com Huck’, passa por cirurgia após complicações do silicone

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/10/2024 - 11:08

A assistente do “Domingão com Huck”, Dany Bananinha, 48 anos, usou as redes sociais para contar aos seguidores que teve complicações nas próteses mamárias. Ela apresentou contratura capsular, que é uma reação do corpo às próteses de silicone — a membrana que o corpo cria ao redor desse corpo estranho endurece e comprime as próteses.

O caso de Bananinha se agravou quando exames revelaram “enormes nódulos” entre a cápsula e a prótese. “O nódulo possivelmente surgiu devido ao leite materno, que empedrou e ficou em contato com a prótese de silicone”, explicou a loira, que teve uma filha em 2020.

Dany Bananinha fez um procedimento para remover os nódulos, mas teve complicações na recuperação. Ela explicou que percebeu o surgimento de um caroço na cicatriz entre os seios e, a princípio, seu médico disse que era normal. Um dia, o caroço começou a vazar líquido enquanto Dany dirigia: “Aquele machucadinho simplesmente explodiu, abriu um buraco no meu peito e aí começa todo o meu sofrimento”.

“Aconteceu o que eu mais temia: fui obrigada a fazer o explante por conta desse buraco, porque a prótese não pode ter contato com a área externa”, contou.

Para mostrar a importância de estar com os exames em dia, Dany Bananinha decidiu compartilhar sua história. “Isso me salvou”, completou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por 𝗗𝗔𝗡𝗬 𝗕𝗔𝗡Â𝗡𝗜𝗡𝗛𝗔 (@bananinhadany)