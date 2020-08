Danos causados por explosão no Líbano são vistos do espaço

MILÃO, 5 AGO (ANSA) – Os estragos provocados pela grande explosão no porto de Beirute, no Líbano, nesta terça-feira (4), podem ser vistos nas imagens captadas pelo radar do satélite Sentinel-1 do programa de observação da Terra Copernicus, da Agência Espacial Europeia (ESA).

O mapa de uma área de 4 km² da capital libanesa foi desenvolvido pela empresa italiana do setor aeroespacial Leonardo através da e-Geos, uma joint venture da Telespazio/Asi, “graças à abordagem de coerência múltipla, na qual são analisadas quatro imagens.

As fotos capturadas pelo satélite foram obtidas em diferentes datas e processadas em conjunto. Comparando a outros métodos de análise, neste caso, a consistência múltipla exibe os danos de forma mais clara.

Desta maneira, fica comprovado que o impacto da explosão teve repercussões não apenas na área portuária, mas também nas áreas circundantes.

As imagens mostram que uma grande quantidade de solo desmoronou e a água do mar está agora ocupando a área que era de um dos armazéns. (ANSA)

