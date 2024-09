Danone faz oferta de US$ 283,4 milhões para adquirir Lifeway Foods, dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2024 - 10:16 Para compartilhar:

A Danone fez uma oferta de US$ 283,4 milhões para adquirir as ações da Lifeway Foods que ainda não tem, disse na segunda-feira, 23, a companhia francesa. A aquisição seria totalmente financiada com reservas existentes, de acordo com um documento apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM norte-americana).

A empresa já tem cerca de 3,45 milhões de ações da Lifeway, o que representa aproximadamente 23% dos 14,8 milhões de ações em circulação da fabricante de alimentos com sede em Illinois, nos Estados Unidos.

A Danone fez uma oferta para comprar todas as ações da Lifeway que ainda não possui por US$ 25/ação.

A companhia declarou que pretende iniciar discussões com a Lifeway sobre a proposta de aquisição.

A empresa francesa alertou que os termos da proposta de aquisição podem mudar, pois não há garantia de que um acordo será fechado e ainda não há nenhuma obrigação legalmente vinculante entre as empresas. Fonte: Dow Jones Newswires.