Danone converterá participação na Mengniu como processo de venda de ativo

A Danone anunciou neste domingo, 28, que vai converter uma participação indireta de 850 milhões de euros que tem na chinesa Mengniu em direta, passando a deter 9,8% do capital social da empresa, um primeiro passo para desinvestir o ativo, segundo a multinacional francesa.

“A venda pode acontecer em 2021 via uma ou várias transações, dependendo das condições de mercado”, diz a Danone, em nota.

A companhia do setor de alimentos e laticínios fala que, ao completar a venda, o dinheiro levantado será retornado aos seus acionistas via um programa de recompra de ações. “A China permanece como altamente estratégica para a Danone. A companhia tem um forte compromisso com o país via várias categorias, operações e empregados.”

Veja também