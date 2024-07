Danone amplia lucro em 11,5% no 1º semestre, para US$ 1,26 bilhão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2024 - 13:09 Para compartilhar:

A Danone, empresa francesa do setor de laticínios, informou nesta quarta-feira, 31, que registrou lucro líquido de 1,219 bilhão de euros (US$ 1,26 bilhão) no primeiro semestre do ano. O resultado representa alta de 11,5% ante o reportado nos seis primeiros meses de 2023, de 1,093 bilhão de euros. O lucro por ação foi de 1,89 euro, ante 1,70 euro no ano passado.

O valor do lucro líquido recorrente, que exclui itens excepcionais, subiu 2,6%, para 1,162 bilhão de euros, ou 1,80 euro por ação. Em igual período do ano passado, o montante era de 1,133 bilhão de euros, ou 1,76 euros por ação. Um consenso compilado pela empresa indicava lucro líquido recorrente de 1,11 bilhão de euros.

A receita de vendas recuou 2,9% no semestre, passando de 14,167 bilhões de euros para 13,757 bilhões de euros. Analistas esperavam um valor de 13,66 bilhões de euros. Apesar da baixa, em uma base LFL (Like-For-Like, que considera apenas operações comparáveis, excluindo aquisições, venda de ativos, entre outros no período) houve crescimento de 4% nas vendas trimestrais, impulsionado pelo aumento do volume/mix (+2,1%) e do preço (+2%), disse a empresa.

No segundo trimestre, as vendas cederam 4,1% para 6,938 bilhões de euros, mas subiram 4% na base comparável, com crescimento do aumento de volume/mix (+2,9%) e do preços (+1%).

A companhia reforçou que o crescimento no período veio principalmente pelos volumes, marcando uma mudança em relação ao crescimento impulsionado pelos preços dos últimos anos, na tentativa de cobrir aumentos de custos causados pela inflação. Agora, os produtores de alimentos embalados estão começando a diminuir os preços na tentativa de atrair novamente os clientes. A Danone aumentou os preços em uma média de 7,4% no ano passado, mas disse que abandonaria a política no início deste ano.

A companhia registrou crescimento de 0,7% nas vendas na Europa, tanto em base reportada quanto em base comparável, no segundo trimestre do ano, somando 2,447 bilhões de euros.

Na América do Norte, as vendas caíram 6,4% na comparação anual, mas subiram 5% em base comparável, para 1,595 bilhão de euros. China, Norte da Ásia e Oceania apresentaram um crescimento de vendas de 8,4% em uma base comparável (5% em base reportada), com 1,001 bilhão de euros. Já na América Latina, as vendas aumentaram 4% na base reportada e 5% na base comparável, a 810 milhões de euros.

O guidance para 2024 foi confirmado com a projeção de crescimento das vendas em base comparável entre 3% e 5%, com melhoria moderada na margem operacional recorrente, disse a Danone.