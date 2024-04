Danni Suzuki relembra traições de Ricardo Pereira: ‘Me chifrava bastante’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/04/2024 - 10:22 Para compartilhar:

Recentemente, Danni Suzuki contou que já foi traída por Ricardo Pereira. Os artistas tiveram um relacionamento entre 2005 e 2006, quando o português veio ao Brasil para trabalhar em novelas da Globo.

Segundo entrevista da atriz ao “Tá Benito Podcast”, as repetidas traições do então namorado ocasionaram o rompimento do casal.

“Ele me ‘chifrava’ bastante. A gente conversou anos depois sobre isso, e ele falou: ‘Dani, eu era completamente imaturo’. A gente era muito novo […] Cheguei a perdoá-lo algumas vezes, mas chegou uma hora que não dava mais”, relatou.

Na sequência, Danni relembrou um episódio que ocorreu em 2006, quando foi fotografada com Ricardo Tozzi dias após o término. “Ele, a pessoa que apronta, achou que quem estava aprontando era eu”, contou.

Isso porque Tozzi, que posteriormente viria a ser seu namorado, foi apontado como pivô da separação do casal pela imprensa.

Veja a entrevista completa: