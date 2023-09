Danni Suzuki, Letícia Spiller, Regina Casé e outros artistas compareceram ao velório de Rico Tavares

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/09/2023 - 17:57 Compartilhe

As atrizes Danni Suzuki, Leticia Spiller e Regina Casé, além de outros artistas, estiveram presentes no velório do maquiador Rico Tavares, de 46 anos, que morreu na sexta-feira, 15. A cerimônia de despedida ocorreu na tarde deste sábado, 16, no Memorial Campo da Paz, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Como aconteceu:

O ator Dudu Azevedo, a atriz Paula Burlamaqui e a apresentadora Cynthia Howlett também estiveram no local para se despedir do maquiador;

Rico Tavares foi atropelado no dia 22 de agosto no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo (RJ). Por conta disso, o maquiador precisou ficar em coma e contou com a ajuda de aparelhos para respirar;

Porém, três semanas depois, ele não resistiu e morreu após uma parada cardiorrespiratória. Abordada pelos profissionais da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital Estadual Alberto Torres, a família dele optou pela doação das córneas. Os órgãos não foram doados porque ele não entrou no protocolo de morte encefálica;

Além de atender diversas celebridades, Rico ficou conhecido por fazer campanhas, comerciais e cinema e pela sua passagem por programas de TV como “The Voice”, “Esquenta” e alguns da GNT.

