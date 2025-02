Danni Suzuki faz revelação sobre noivado com Ricardo Pereira: ‘Me traía bastante’

Danni Suzuki, de 47 anos de idade, relembrou seu antigo relacionamento com Ricardo Pereira, 45, durante participação no podcast “Papagaio Falante”.

A atriz contou que foi traída muitas vezes pelo artista. “Ele me traía bastante. Era falta de maturidade nossa também. A gente noivou muito rápido e foi logo morar junto. Quando ele veio de Portugal para fazer novela aqui, virou o galã do momento, o grande galã. A mulherada caía em cima”, revelou.

Na época, ambos estavam no auge de suas carreiras, emendando novelas na Globo, e foram dois anos de relacionamento.

Danni ainda afirmou que, apesar das traições, ela nunca foi infiel durante um relacionamento. “Talvez por causa do meu histórico familiar. Meu pai traiu minha mãe e teve até uma filha fora do casamento. Eu prefiro falar a verdade do que trair. Eu também não funciono no modelo de uma relação aberta. Sou conservadora”, completou.