Danilo vê seleção em evolução, mas admite que só vitórias trarão paz: ‘Melhorar em resultados’

A temporada chegou ao fim para a seleção brasileira com vaias e mais um tropeço em casa. Ficar na igualdade com o Uruguai na Arena Fonte Nova voltou a deixar os torcedores desconfiados. De volta ao time titular e capitão em Salvador, o lateral-direito Danilo admite que apenas as vitórias trarão a paz à equipe, mas exalta a evolução nas últimas rodadas das Eliminatórias.

Apenas na quinta colocação, com 18 pontos – um triunfo deixaria a esquadra nacional em segundo -, a seleção brasileira terá um retorno de Eliminatórias pesado, com jogos contra a Argentina, fora de casa, e a Colômbia, em solo nacional, em março.

“Entendo que é frustrante para o torcedor. Se eu estivesse nas arquibancadas, também queria ver a seleção brasileira vencer e golear. Eu acho que o que fica de esperança, é o que a gente jogou. Acho que a gente teve no jogo a intensidade e criou as oportunidades que se precisava”, afirmou Danilo. “Infelizmente, para o nosso torcedor é frustrante. A gente entende e espera poder melhorar em resultados.”

Experiente, o lateral da Juventus que está nos planos do Vasco ainda fez questão de lembrar que o time estava bem abaixo do esperado não faz muito tempo, e optou por exaltar o crescimento. “Acho que a equipe teve uma crescente importante desde o jogo do Paraguai (derrota por 1 a 0), principalmente, com o entendimento das funções e da intensidade que precisava aplicar no jogo”, avaliou.

Danilo admite, ainda, que as cobranças são mais pelo fato de o time não conseguir buscar os triunfos – também não passou a Venezuela, cedendo o 1 a 1 em Maturín -, do que pela apresentado.

“O julgamento interno é feito pelo resultado final, mas a gente não pode deixar de enaltecer aquilo que foi o trabalho, quantas oportunidades de gol que a gente criou”, disse. “Isso não vence o jogo, mas nos dá uma perspectiva importante do que vem pela frente, sabendo da responsabilidade. Faltam seis jogos para a gente fazer bem e se classificar para a Copa.”