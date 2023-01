Danilo se despede do Palmeiras rumo ao Nottingham: ‘Vou realizar mais um sonho’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/01/2023 - 23:22 Compartilhe

O volante Danilo usou as redes sociais para se despedir do Palmeiras na noite desta sexta-feira. O jovem de 21 anos acertou sua transferência para o futebol inglês. Ele atuará no Nottingham Forest, mesma equipe de Gustavo Scarpa e Renan Lodi.





“Pois é, chegou o dia de me despedir do Palmeiras, o clube em que realizei tantos sonhos. Foram cinco anos desde a base e aqui neste clube conquistei títulos que sempre sonhei, desde a minha época de Paçoca, lá na Fazenda Coutos III. Com essa camisa conquistamos duas Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista e Recopa, aqui fui abraçado e também criticado mas acima de tudo fui muito feliz!”, iniciou Danilo, rememorando as principais conquistas com o time profissional do Palmeiras.

“Agradeço a Deus por estar comigo em todos os momentos, minha família para quem vivo, meus amigos de dentro e de fora do clube, agradeço a comissão técnica e aos demais colaboradores por todos estes anos. Aos torcedores do Palmeiras meu respeito e agradecimento por me apoiar em todos os momentos, agradeço também meu estafe por sonhar meus sonhos comigo”, escreveu.

Danilo foi alçado à equipe profissional do Palmeiras pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, em 2020. Mas foi com a chegada de Abel Ferreira que o volante se firmou no time titular e se tornou o principal jogador da geração de “Crias da Academia” campeã continental em 2020 e 2021.





“Vou realizar mais um sonho e tenham certeza, levo uma bagagem pesada, cheia de experiências e vivências e nela vai um Brasil comigo, sempre, aonde eu estiver! Valeu Palmeiras!”, concluiu.

Danilo atuará no Nottingham Forest. O clube frequenta a parte inferior da tabela do Campeonato Inglês e luta contra o rebaixamento. O acordo foi fechado em 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões). O Palmeiras tem direito a 80% deste valor, mas negociou para ficar com uma fatia maior, além de 10% da mais-valia em uma futura venda e o mecanismo de solidariedade, pelo qual tem direito por regulamento da Fifa.

O Palmeiras receberá de imediato R$ 11 milhões. O restante do valor foi parcelado e será recebido ainda em 2023, 2024 e 2025.

