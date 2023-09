Danilo prevê Neymar alegre na seleção brasileira: ‘Quando ele está assim é difícil segurá-lo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2023 - 22:28 Compartilhe

Com a experiência de quem atua ao lado de Neymar na seleção brasileira desde 2010, o lateral-direito Danilo prevê que o craque esteja motivado e feliz para servir a equipe nacional nos dois primeiros jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

“Todo mundo quer ver o Neymar jogar. Ele gosta de jogar bola, a casa dele é a seleção, é onde ele se sente melhor. Esperamos que ele esteja alegre, porque quando ele está assim é difícil de segurá-lo”, afirmou o jogador da Juventus, em entrevista coletiva.

Danilo disse estar curioso em atuar no estilo do Fernando Diniz, algo novo em sua carreira. “Trata-se de uma forma pouco posicional. É um estilo de rotação e movimentação. É coisa que ainda não vivi. Mas vamos precisar de disponibilidade dos atletas, dos jogadores e do externo. Vamos precisar de um tempo de adaptação. Mas o mais legal é que o Diniz disse que primeiro ele quer que os seres humanos se sintam à vontade. Ele é muito inteligente e sabe usar bem a parte mental e motivacional.”

Apesar da novidade tática, Danilo acredita no sucesso do estilo de Diniz. “Espero que o trabalho seja vitorioso, que é o principal objetivo. E que possa resgatar o orgulho do brasileiro de torcer pela seleção.”

