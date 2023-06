Danilo pede cautela com momento da seleção brasileira e dá respaldo a Ramon Menezes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 18:32 Compartilhe

Danilo deu a cara a tapa após mais uma atuação pífia da seleção brasileira pós-Copa do Mundo. Na tarde desta terça-feira, em Lisboa, o Brasil perdeu para Senegal por 4 a 2 e fez aumentar a pressão sobre a CBF na busca por um novo treinador. Carlo Ancelotti continua sendo o preferido.

O lateral, que vem sendo o dono do lado direito, pediu cautela aos torcedores, mas enfatizou que o momento atípico da seleção não pode ser usado como desculpa em mais uma derrota em amistosos.

“Temos que ser cautelosos, pois temos jogadores novos e mudanças no sistema. O momento de amistosos é particular. Alguns jogadores estavam de férias e retornaram para jogar, então, vamos ser cautelosos. Mas não tem desculpa. A seleção brasileira não pode apresentar esse futebol, porque a exigência aqui é alta. Precisamos aprender rápido com essa derrota”, disse Danilo.

O jogador comentou também sobre a indecisão da CBF na escolha pelo treinador. Ramon continua como interino, até que um novo profissional seja oficializado. A ideia da entidade é aguardar por Carlo Ancelotti.

“Pedimos para o presidente definir um plano, e vamos segui-lo. Não quer dizer que eu vou estar aqui, mas nosso papel é fazer com que a decisão tomada funcione da melhor maneira possível”, afirmou.

Apesar de declarar apoio a Ednaldo Rodrigues, Danilo destacou que o grupo está fechado com Ramon Menezes.”O Ramon vem crescendo, e tem o respaldo de todos nós. Nesse momento é importante que os jogadores assumam a responsabilidade de se entregar ainda mais. A seleção já nos deu tanto, é o nosso momento de contribuir.”

O Brasil não sofria quatro gols desde a fatídica derrota por 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014. O próximo compromisso da seleção brasileira é só em setembro, quando começam as Eliminatórias para a Copa do Mundo.

