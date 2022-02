Danilo marca no final, e Juventus arranca empate da Atalanta no Campeonato Italiano Em disputa direta por vaga na Liga dos Campeões da UEFA, Velha Senhora se mantém em 4º lugar com o resultado, mas tem um jogo a mais em relação ao adversário de Bérgamo

Atalanta e Juventus fizeram um jogo de tirar o fôlego neste domingo em Bérgamo, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Em confronto direto por vaga na próxima edição da Champions, os rivais ficaram no empate por 1 a 1. Melhor para a Juventus, que se mantém em 4º, com 46 pontos, dois a mais que a Atalanta, que está logo atrás em 5º, mas com um jogo a mais ainda para cumprir. O time da casa abriu o placar com um golaço de Malinovsky, mas o brasileiro Danilo empatou no finalzinho de cabeça.

O primeiro tempo foi equilibrado com chegadas dos dois lados, com períodos de domínios para ambos. A equipe de Turim concluiu mais a gol, mas não tirou o zero do marcador. As emoções ficaram para a etapa final.

Depois de muita insistência, a Atalanta chegou ao primeiro gol. Aos 34 minutos, Malinovsky acertou um chutaço de fora da área no ângulo, após jogada ensaiada em falta, sem chances para o goleiro Szczesny. Fora da zona de Liga dos Campeões com a derrota momentânea, a Juventus teve que arriscar tudo nos minutos finais. E foi recompensada. Aos 46 minutos, Danilo escorou de cabeça um escanteio cobrado por Dybala e deu números finais à partida.

A Velha Senhora volta a campo na sexta para o clássico de Turim contra o Torino em casa. Já a Atalanta recebe o Olympiacos pela Liga Europa, na quinta.

