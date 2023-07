Danilo Gentili vence ação contra Nikolas Ferreira e comemora: ‘Se fod** de novo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 9:13 Compartilhe

O apresentador Danilo Gentili, de 43 anos, venceu um processo de danos morais movido por Nikolas Ferreira (PL), 27. O deputado federal pediu indenização de R$ 44 mil, alegando ser alvo de “expressões difamatórias, caluniosas e injuriosas”.

No entanto, o juiz relator do caso, Mateus Bicalho de Melo Chavinho, não considerou a postagem de Danilo, feita em 2021, como dano moral. O texto divulgado nas redes sociais na época usou os termos “vagabundo” e “playboyzinho” em referências ao então vereador.

“É contraditória a atitude do Recorrente de postular a indenização por danos morais por atos que este próprio costumeiramente prática”, diz um trecho da decisão.]

Nas redes socias, em seu Twitter, Danilo Gentili comemorou a vitória contra o deputado: “Se fod** de novo, Nikolas Ferreira […] Esse é o cara que depois aparece indignado com censura de esquerdista”.

“É o cara que diz que no bolsonarismo se defendia a liberdade de expressão. Me processou porque o zoei e perdeu de novo”, completou o apresentador do SBT.

de novo! Se fudeu de novo @nikolas_dm ! Esse é o cara que depois aparece indignado com censura de esquerdista, esse é o cara que diz que no bolsonarismo se defendia a liberdade de expressao. Me processou pq o zuei e PERDEU DE NOVO! — Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 11, 2023

