Danilo Gentili repudia atitude de Bolsonaro: “Antidemocrático, traição à pátria e aos eleitores”

Danilo Gentili, que é bolsonarista declarado e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, usou o seu perfil no Twitter para mostrar a sua indignação e repudio a aparição da autoridade em uma manifestação no último domingo (19). No local, a população de Brasília, incluindo idosos que são da área de risco, quebraram o isolamento social e pediram pela intervenção militar.

“Repudio qualquer liderança que incentive, fomente ou flerte com aglomeração pedindo intervenção militar/ditadura. Repudiei isso na esquerda e repudio na direita. Isso é antidemocrático, traição à pátria e aos eleitores que buscavam o aprimoramento da democracia e das liberdades”, escreveu Gentili em sua conta no micro blog.

O posicionamento do apresentador do SBT deu o que falar já que ele vive se mostrando a favor de Bolsonaro. “Repudio quem se oponha ao direito de manifestação! Sou gado do Bolsonaro por um Brasil melhor”, disse uma internauta logo após a postagem de Danilo Gentili.

Confira a publicação de Gentili na rede social: