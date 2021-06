Danilo Gentili está vivendo affair com detetive: ‘Estamos trocando mensagens’

Danilo Gentili pode sair do time dos solteiros em breve. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ele está vivendo um romance com a detetive Eduarda Lima, que recentemente chegou a participar do “The Noite, atração apresentada por Gentili no SBT.

“Estamos trocando mensagens direto. Neste final de semana, eu estarei em São Paulo a trabalho e pode ser que a gente se encontre. Se eu estou interessada? Olha… Eu sou solteira, ele também… Ele é uma pessoa inteligente, agradável e me trata muito bem. Me trata de uma maneira incrível. Vamos ver o que vai acontecer”, disse Eduarda ao veículo.

Veja também:

Titãs apoiam impeachment de Bolsonaro: ‘Fora incompetência, descaso e desumanidade’

Dedé Santana revela que Xuxa não gostou de beijá-lo em filme: ‘Ela achou chocho’

“Quando eu fui convidada para participar do programa, a produção me autorizou a investigar a vida do Danilo e eu acabei traçando o perfil. Ele é aquele tipo de cafajeste clássico (risos), sabe? Paquerador e que não é muito de namorar. Gosta de mulheres interessantes, destemidas, livres e com a mente aberta. Ele concordou com tudo. Eu não me assusto com esse tipo de homem, não”, completou ela.

Veja também