Danilo Gentili é sentenciado a pagar indenização de R$ 20 mil para Sâmia Bomfim após ser acusado de gordofobia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/10/2023 - 15:56 Para compartilhar:

A Justiça de São Paulo condenou o apresentador e humorista Danilo Gentili a pagar o valor de R$ 20 mil para a deputada Sâmia Bomfim, na quarta-feira, 25, após ser acusado por ela de gordofobia. O réu teria feito uma série de postagens ofensivas nas redes sociais em 2018, o que gerou o processo por parte da parlamentar. O apresentador ganhou em primeira instância, mas a deputada recorreu.

+ SP: ex-candidato a prefeito grava filme pornô com musa fitness

+ ‘Me diagnosticaram com nível de espectro autista’, revela Danilo Gentili

Resumo:

Sâmia Bomfim processou o apresentador após ele ter feito postagens ironizando a aparência da parlamentar no Twitter dele;

A defesa de Danilo Gentili afirmou que ele apenas fez o uso da liberdade de expressão e que as publicações não passavam de piadas que não tinham a intenção de ofender a deputada;

O relator definiu que houve dano à honra e à imagem da autora do processo, e sentenciou o humorista a pagar R$ 20 mil de indenização, além de apagar os posts.

O processo teria se iniciado após Danilo Gentili fazer postagens no próprio Twitter ironizando a deputada. “Eu me pergunto quanto do dinheiro que enviamos para a prefeitura a @samiabomfim teria destinado para comprar X-Burger”, escreveu o apresentador.

Em outra oportunidade, o humorista aproveitou uma discussão sobre a Reforma da Previdência e disse: “A mina (Sâmia Bomfim) é tão gorda que acha que até os ministros devem ser temperados”. Depois que a deputada anunciou que iria à Justiça pelas declarações, Danilo Gentili fez o seguinte comentário: “Foi bom avisar com antecedência que vai me processar, assim dá tempo de a Justiça se preparar e alargar as portas do tribunal para você poder entrar.”

A defesa do apresentador declarou que ele apenas fez uso da liberdade de expressão que é garantida pela constituição, e que não houve em nenhum momento uma conduta gordofóbica por parte dele. Danilo Gentili ainda afirmou que a intenção de Sâmia era censurar e restringir a atividade humorística.

Sâmia Bomfim declarou que o humorista praticou o discurso de ódio contra ela e que os comentários feitos não podem ser considerados como piadas, mas sim como ofensas e falas preconceituosas.

De acordo com o relator do processo Theodureto Camargo, Danilo Gentili ultrapassou os direitos de liberdade de expressão e violou a honra e a imagem de Sâmia Bomfim por meio de “provocações com a intenção de ofendê-la de forma estritamente pessoal”, o que para a autoridade, não pode ser admitido. Também foi pedido que o apresentador retire as postagens do ar.

Entretanto, o Tribunal de Justiça não aceitou os apelos da acusação para que o humorista fosse impedido de falar sobre ela novamente e nem que ele fosse obrigado a fazer uma retratação pública sobre o ocorrido. Ambos ainda podem recorrer.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias