Danilo Gentili diz que ‘piada’ ofensiva não foi única razão da demissão de Leo Lins do SBT

Danilo Gentili comentou nesta semana sobre a demissão de Leo Lins do SBT, no início de julho. O humorista fazia parte do elenco do “The Noite”, apresentado por Danilo.

Em entrevista ao “Podihhcast”, apresentado por Dihh Lopes no YouTube, Gentili disse que não pôde evitar que o amigo fosse demitido, e que ele mesmo está quase sendo desligado da emissora.

“O Leo é um cara legal, é meu amigo. Mas não consegui dessa vez fazer com que o Leo não fosse demitido, poruqe eu estou quase sendo demitido. Então fica difícil”, disse Gentili.

Segundo o apresentador do “The Noite”, a suposta piada que Leo Lins fez sobre uma criança com hidrocefalia durante um show de stand up não foi o único motivo de sua demissão do SBT.

“Rolaram algumas coisas a respeito do Leo que não dizem respeito só a uma piada. Não foi exatamente uma piada de 2005, que alguém tirou de contexto, não foi exatamente isso e só isso. E também não vou falar [o que aconteceu]”, explicou Gentili.